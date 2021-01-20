【大行報告】騰訊股價再創新高 市值破6.5萬億　建銀上調目標價至743元

建銀國際發表報告，看好騰訊（00700）強勁的數碼內容生態系統和工業互聯網的潛力，維持集團2020至22財年的盈利預測不變，目標價由689元上調7.84%至743元，重申「跑贏大市」評級。

騰訊股價今日（20日）最高曾升至696元，創上市新高，至收市報679.5元，升3.7%，成交額243億元。

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該行預期，騰訊去年第四季業績表現穩定，收入將同比增長26.8%至1340億元人民幣，主要受季內手機游戲表現強勁推動，並預計非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤為327億元人民幣，同比升28.4%；毛利率為44.3%，同比增長72基點。

建銀國際表示，集團手機游戲步入健康增長的趨勢，其於去年12月25日在中國市場推出《Call of Duty Mobile》後，不久就成為內地iOS市場收入最高的首5款游戲，相信集團將把其強大的手機游戲性能表現延伸至今、明兩個財年。

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記者：李兆明