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【5G應用】大欖隧道利用5G智慧交通安全管理系統　偵測誤闖路人防意外發生

科技 22:27 2021/01/20

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大欖隧道早於去年11月開始，應用全港首個用於行車隧道和公路的「5G智慧交通安全管理系統」，以防止行人、行山人士或單車使用者誤闖隧道範圍及相關設施。

大欖隧道由三號幹線(郊野公園段)有限公司營運，其總經理張富枝表示，由於隧道及設施覆蓋範圍廣，不時有行山人士誤闖，故希望引入新系統，可更快及準確偵測到非員工及道路使用者。

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他表示，系統投資以百萬計，成功申請通訊辦的鼓勵及早使用5G技術資助計劃。「去年11月已開始使用，系統至今成功偵測到4次誤闖事件；去年頭10個月以傳統閉路電視配合人手巡邏，共發現7宗誤闖事件。」他不排除未來引入更多方面的應用，如偵測動物或交通意外事件。被問到數據資料的儲存方式及時間，他表示會遵照政府的指引，數據會保留約1個月。

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三號幹線(郊野公園段)是SmarTone首個合作項目， 5G建基於LTE網絡及配合愛立信頻譜共享技術，目前已擴展至超過250個室內主要地點，17條主要行車隧道及65個郊遊熱點。梁文畧坦言，目前有與其他隧道進行探討；而5G應用亦不限於交通運輸，建築、物業管理及安全監測，也可用到。

記者：梁巧恩

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