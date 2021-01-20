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歐盟對Valve等6家遊戲公司罰款780萬歐元　涉「鎖區」限制跨境買遊戲

股市 21:58 2021/01/20

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美國公司Valve遭歐盟罰款。

歐盟對多家電子戲零售商施加總共780萬歐元（945萬美元）的反壟斷罰款，包括擁有全球最大電子遊戲銷售平台Steam的美國公司Valve及其他5家公司。此前，歐盟委員會進行了為期四年的調查，發現該等公司阻礙電子遊戲在歐洲的跨境綫上銷售，包括作出「鎖區」等地理限制。

Valve並未承認存在不當行為，因此被罰款166萬歐元。其他五家電子遊戲發行商，包括日本的萬代南宮夢（Bandai Namco）、Ｍonster Hunter開發商Capcom、Focus Home， Koch Media， Embracer Group AB，和ZeniMax，這些公司承認存在不當行為後，罰款減少了10至15%。

歐盟執委會表示，這些公司的做法使歐洲消費者無法在一個價值超過170億歐元的歐洲市場購物。

亞馬遜因反壟斷行為面臨集體訴訟，見【下一頁】

歐盟競爭專員Margrethe Vestager在一份聲明中表示︰「今天針對Valve和五家視頻遊戲發行商的地理封鎖做法的製裁提醒我們，根據歐盟競爭法，公司不得通過合同限制跨境銷售。」

歐盟競爭執法機構表示，Valve和各發行商達成了雙邊協議，在特定區域之外封鎖某些遊戲，從而影響了約100款視頻遊戲的銷售。

相關文章︰【阿里巴巴業績】阿里巴巴2月2日公布季績　反壟斷調查後首個業績會

【反壟斷法】美大型科企反壟斷憂慮未完　美司法部長：拜登政府料繼續調查科企

編輯︰侯景成

壟斷 歐洲市場 反壟斷 歐洲 美國 歐盟

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