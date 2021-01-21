【低水屋苑】首置客鍾情聚康山莊多時 遇上減價50萬放盤即決定入市 區內低水「新地樓」之選

過去數周樓市愈來愈旺，多個屋苑成交量較上月明顯攀升，樓價也開始再升溫，買家趁樓價未大升把握入市時機。最近一名心儀屯門聚康山莊多時的買家，見業主肯減價50萬，即拍板入市。



祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門聚康山莊由品牌發展商興建，位於環境怡人的住宅區，受到不少客人青睞。日前該分行促成一宗聚康山莊的成交個案，單位為2座中層B室，實用面積445平方呎，為兩房兩廳。

據了解，新買家為區外首置客，一直心儀上述屋苑，考慮到業主由最初630萬減至608萬元，減幅約達3.5%，遂便決定購入，單位以實用面積計算呎價為13,663元，屬市場價成交。原業主於2011年以約240萬購入，轉手帳面獲利約368萬。

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由新地（00016）發展的聚康山莊，位於屯貴路18號，設4座住宅，合共提供684伙單位，主攻兩房戶，於2004年10月入伙，樓齡約17年。單位間格四正，以實用率高見稱，實用率約82%，由屋苑步行至西鐵兆康站需時約10分鐘，尚算便利。屋苑設有佔地達7.6萬平方呎的會所，分5個主題區，提供20多項設施，包括25米室外泳池、健身室、蒸氣浴室、餐廳、電視遊戲室、兒童遊樂室和美容中心，也包括佔地3000方呎的真草太極圈，提供運動場地。室外更設高10米的玻璃水簾瀑布，曾贏得園林大獎。

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事實上，「新地樓」一向具品牌效應，物業具一定質素，成不少業主或租客的心水之選。不過，「新地樓」的樓價一直相對較高，現時屯門區新地發展的物業，如屯門站上蓋瓏門實用面積呎價已逾1.6萬元水平，另一個區內新盤御半山II，最新價單的呎價更升至逾2萬元水平。而樓齡只有十餘年、而且設有大型會所配套設施的聚康山莊，目前平均呎價約1.2萬至1.3萬元水平，相對區內「新地樓」而言算是低水之選。

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記者：陳詠妍