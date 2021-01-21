  • 20°C
香港時間 : 2021121日 (四) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低水屋苑】首置客鍾情聚康山莊多時 遇上減價50萬放盤即決定入市 區內低水「新地樓」之選

股樓投資 08:30 2021/01/21

分享：

過去數周樓市愈來愈旺，多個屋苑成交量較上月明顯攀升，樓價也開始再升溫，買家趁樓價未大升把握入市時機。最近一名心儀屯門聚康山莊多時的買家，見業主肯減價50萬，即拍板入市。

 
祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門聚康山莊由品牌發展商興建，位於環境怡人的住宅區，受到不少客人青睞。日前該分行促成一宗聚康山莊的成交個案，單位為2座中層B室，實用面積445平方呎，為兩房兩廳。

據了解，新買家為區外首置客，一直心儀上述屋苑，考慮到業主由最初630萬減至608萬元，減幅約達3.5%，遂便決定購入，單位以實用面積計算呎價為13,663元，屬市場價成交。原業主於2011年以約240萬購入，轉手帳面獲利約368萬。

失業率高過金融海嘯也不怕　樓市小陽春提早出現　美聯：多項數據撐樓市，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 


由新地（00016）發展的聚康山莊，位於屯貴路18號，設4座住宅，合共提供684伙單位，主攻兩房戶，於2004年10月入伙，樓齡約17年。單位間格四正，以實用率高見稱，實用率約82%，由屋苑步行至西鐵兆康站需時約10分鐘，尚算便利。屋苑設有佔地達7.6萬平方呎的會所，分5個主題區，提供20多項設施，包括25米室外泳池、健身室、蒸氣浴室、餐廳、電視遊戲室、兒童遊樂室和美容中心，也包括佔地3000方呎的真草太極圈，提供運動場地。室外更設高10米的玻璃水簾瀑布，曾贏得園林大獎。

【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市，詳見【下一頁


事實上，「新地樓」一向具品牌效應，物業具一定質素，成不少業主或租客的心水之選。不過，「新地樓」的樓價一直相對較高，現時屯門區新地發展的物業，如屯門站上蓋瓏門實用面積呎價已逾1.6萬元水平，另一個區內新盤御半山II，最新價單的呎價更升至逾2萬元水平。而樓齡只有十餘年、而且設有大型會所配套設施的聚康山莊，目前平均呎價約1.2萬至1.3萬元水平，相對區內「新地樓」而言算是低水之選。

【延伸閱讀】綠色建築點解關乎人類未來?成本港物業發展新趨勢 帶你睇下新世界綠色建築代表作，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易，詳見【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

 

放盤 發展商 低水 屯門區 樓價 新地 瓏門 御半山 聚康山莊

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑返工定跑放工？ 通勤跑唔駛捱塞車之苦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易