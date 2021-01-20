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【私有化】開元酒店獲溢價24.7%提私有化　紅杉中國、Ocean Link為收購方

股市 21:18 2021/01/20

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開元酒店獲溢價私有化。

開元酒店 （01158） 公布，獲Ocean Link及紅杉中國（Sequoia China）組成的團提出私有化。按照私有化建議，每股要約代價18.15元，較停牌前股價14.56溢價約24.7%，涉及總代價約10億元。集團的主要股東陳氏集團、開匯泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鷗翎鉑卉及攜程香港，已和收購方達成了協議，同意支持私有化提議。

開元酒店表示，新冠病毒疫情的爆發已導致各級別酒店的入住率和日均房價顯著下降。鑒於集團前景和未來財務狀況的不確定性，投資者對集團的投資回報可能會有不同的期望和要求，從長遠來看可能與本集團的發展計畫有所不同。

集團續稱，退市將為公司提供靈活性，以追求對上市公司而言可能不可行的某些戰略選擇，包括其追求業務計劃並提高經營業績的能力，而無需關注短期市場反映。退市將使收購方有更大的靈活性來支持集團的未來業務發展，而不受限於因H股在聯交所的上市地位而產生的監管限制和合規義務。

相關文章︰開元酒店料疫情對全年業績造成不利影響

【私有化】香港建設提8元私有化較資產淨值折讓67.4%　復牌飈升1倍

編輯︰侯景成
 

疫情 H股 酒店 停牌 收購 私有化 開元酒店（01158）

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