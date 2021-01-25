【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知

▲ 【新股IPO】快手1024入場費逾萬元 認購快手IPO前的五大不可不知

快手科技 （新上市編號：1024） 掀起新股市場熱潮，快手科技周二（26日）招股，每股招股價介乎105元至115元，每手100股，快手科技入場費11615.89元。多間投行給予快手估值逾介乎逾5000億至8200億元，多間券商更為快手預留近逾千億元孖展額度。投資者是否有意認購快手IPO？認購快手前，不妨先從下文了解一下快手再決定。

多間券商合共預留逾千億元孖展，按【下一頁】了解更多

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快手為全球第二大的視頻平台，看圖了解有用幾多人用快手

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1.世界第二大的短視頻平台

據艾瑞諮詢指出，快手是全球兩個專注於短視頻和直播內容形式的大型視頻社交平台之一。截至去年9月底止，快手平均日活躍用戶數計為世界第二大短視頻平台，平均月活躍用戶數達4.83億和平均日活躍用戶數2.62億。

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2.品牌知名度高

艾瑞諮詢又表示，快手如今是中國家喻戶曉的品牌，在中國最廣泛使用的社交平台之一。截至去年9月底，快手在中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為3.05億及7.69億。

3.騰訊為大股東

快手於2011年以GIF動圖工具起家，在2013年推出短視頻社交平台。快手創辦人宿華、程一笑則分別持有快手12.65%、10%股份，但由於快手採用不同投票權架構，宿華及程一笑將成為快手控股股東。

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4.收入持續增長、經營虧損

截至去年9月底，快手收入按年增49.1%至407億元（人民幣，下同），其直播業務更佔業務收入增長一直急升，佔公司業務收入超過一半，截至去年首9個月，直播業務收入達253億元。

不過公司過去一直擴大用戶群和提升用戶參與度、提高品牌等導致銷售及營銷開支佔總收入的百分比增加。截至去年9月底止，快手經營虧損錄得89億元。

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5.上市前獲知名投資者投資

公司在上市前已獲得6輪融資，融資總額高達48億美元（372.9億港元），當中知名投資者包括騰訊 （00700） 、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫。

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責任編輯：謝卓榮