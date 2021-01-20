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【新股IPO】傳百度正式啟動回港第二上市 計劃農曆年後遞表

股樓投資 22:07 2021/01/20

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新股市場好不熱鬧，才剛傳出快手將於下星期二（26日）正式招股，今日再有消息指內地搜尋巨頭百度正式啟動來港第二上市，由高盛、中信擔任保薦人，計劃在農曆新年後正式遞交上市申請。

待百度正式上市後，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）科網三巨頭便正式在香港金融市場聚首一堂。

快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知【下一頁】

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近日百度動作多多，如日前宣布跟吉利控股共同組建智慧電動汽車公司；同時又有消息指百度正在搭建硬核重度遊戲團隊。然而，在眾多好消息推動下，百度股價升勢持續，均為來港上市贈慶。百度昨晚股價升11.6%，收市報250.42美元，市值高達854億美元。

一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股【下一頁】

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其實百度來港上市已非新聞，因為此前早有報道指，百度董事長李彥宏及其他管理層在2020年7月已經會見投資銀行人士，計劃在香港上市，但未知是甚麼原因推遲了有關計劃。

延伸閱讀：部份盛傳即將回流港股第二上市的中概股

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記者：張以正

百度（美：BIDU） 港股

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