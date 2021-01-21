【農年新年】city'super門市網店　多款應節糕點禮籃登場

▲ city'super即日起至2月22日，在各分店及網上商店舉辦「新春賀年2021」，包括應節糕點﹑賀年禮物籃及各款精緻的送禮佳品。（city'super提供圖片）

農年新年在即，不少人忙於辦年貨，city'super即日起至2月22日，在各分店及網上商店舉辦「新春賀年2021」，包括應節糕點﹑賀年禮物籃及各款精緻的送禮佳品。

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即日起至2月5日可於city’super時代廣場、海港城、新城市廣場及國際金融中心商場分店及網上訂購city’super新春賀年禮物籃，「金牛獻瑞賀年禮物籃」雲集各款尊貴食材如花膠、人蔘、冰糖燕窩等售9,888元；「福康滿載賀年禮物籃」滿載多款養生健康產品如紅石榴精華、果醋等售1,998元；「恭賀新禧尊貴禮物籃」有多款時令水果售3,388元。

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City'super賀年糕點帶來新產品新素豬肉牛肝菌蘿蔔糕、日本北海道紅豆椰汁糕均售168元，另有北海道元貝蘿蔔糕及沖繩黑糖紅棗年糕。此外，亦有其他品牌的新產品如RingoWork 賀年特別版蘋果汁、微熱山丘新年鳯梨旺來餅禮盒、Bunmeido 楓糖長崎蛋糕禮盒、好茶養生五福臨門新年全盒、ROYCE'新年巧克力精選禮盒等。

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責任編輯：朱悅瀅