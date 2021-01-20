【樓市熱話】網民失業求助 擁一300萬已供完單位 擬加按換取生活費 網友制定3大方案

經濟大環境不景氣，不少打工仔都正面對裁員潮。有網民不幸失業，在討論區向網友們求救，商討如何應對才令自己在失去收入下，繼續能維持生活開支。該網友擁有一個已供完單位，市值大約為300萬，詢問網友應否按樓套現，支持生活開支。

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1.租住劏房 將現時單位放租

有網友建議可以將現時的樓房放租，不用按樓套現，但樓主則反問，如果將現時單位放租，自己可以到哪裏居住。有網友建議可以租住劏房 ，以當中的差價變成生活費，將現時單位放租，認為這做法較為有利，不用失去業權。

2.若年過50 可考慮逆按

樓主未有在貼文内提及自己的年齡，但又網友建議，如果年過50，或可考慮逆按但未必可以一筆過的拿走款項，只能每月拿數千元。如果樓主未過50歲，加按則有可能被銀行拒絕，因為沒有入息證明，銀行很有可能會拒絕加按要求。

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3.賣樓套現

賣樓套現這方法最少人贊成，但有少數網友認為賣樓能有效減低之餘，不用降低生活質素。依編者所見，這方法會令樓主永遠喪失業權，如非必要，寧願吃一回苦頭，都不要永遠失去資產。

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責任編輯：翁嘉陽