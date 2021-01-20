【2021部署】中金料4大投資邏輯撐港股 建議循4大思路選股部署 最新模擬組合覆蓋17隻港股

中金公司在最新一份策略報告中，指出年初至周二(19日)，內地資金流入港股的規模已達1500億元人民幣，顯示其對港股空前的關注程度。該行估計，港股估值吸引下，南下資金近年年均流入潛力料介乎5000至6000億元人民幣。中長期而言，內地機構投資者在A股和港股的持倉比例，會和兩地的流通市值比例大致匹配，目前有關比例是7比3。

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中金又指出，目前港股獲四大投資邏輯支撐，分別是1)增長、2)估值、3)流動性及4) 壯大的新經濟板塊。該行認為，本港中資股今年可實現15至20%的盈利增長，A+H的股份中，港股較A股出現大約37%的折讓。而港股的當前強勢，也和海外資金連續20周流入本港股市，中資龍頭股估值被一連串事件壓至低水平，以及多間新經濟企業來港上市有關。

中金又認為目前布局港股，可根據四條思路選股，包括1) 留意優質互聯網及新經濟龍頭公司、 2)兩地上市而港股出現大幅折讓和估值偏低，基本因素穩健或改善中的公司、3)在港股或A股定位較稀缺或獨特的公司，以及4) 近期受事件影響導致估值偏低的龍頭藍籌。中金又公布最新海外中資股模擬策略組合，當中覆蓋了17隻港股。

中金海外中資股模擬策略組合內17隻港股一覽：

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