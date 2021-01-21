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【Tesla股價】Tesla德國Model 3降價3000歐元　美股收市越850美元關

股市 06:00 2021/01/21

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Tesla德國Model 3車型降價將近3000歐元。

據特斯拉Tesla（美：TSLA）德國官網顯示，Model 3標準續航版起售價格將下調至3.99萬歐元，而此前該車型售價為4.29萬歐元，意味德國降價3000歐元。Tesla收市升0.7%，收報850.45美元。

另外，早些時候傳出Tesla計劃在中國降低Model Y價格，Tesla今日對中國Model Y降價作回應稱，事實上這並非降價，本次官網上綫的中國製造Model Y是Tesla首次在中國市場公布售價開啟預定。而此前中國區官網展示的車型為進口版車型，並未在中國市場銷售。

Tesla去年就啟動降價，在中國兩度下調Model 3車型價格，Model 3標準續航升級版補貼前售價，首次降價由32.38萬元人民幣降價9.9%至29.18萬元人民幣，第二次則降14.3%至24.99萬元人民幣，降價一次比一次力度大。

相關文章：【Tesla股價】上海Tesla Model 3疑自燃爆炸　Tesla︰初步判斷車底碰撞引發

【Tesla股價】Tesla首批國產Model Y據報周一開始交付

編輯：陳華

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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