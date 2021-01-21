【農曆新年】香港九龍東皇冠假日酒店　網上快閃優惠　2人自助午餐$357.6

▲ 香港九龍東皇冠假日酒店推出「網上熱搶至抵價」快閃優惠，當中包括「二人同行、一人價錢」自助午餐、至抵價賀年佳品及住宿套餐。

新年將至，香港九龍東皇冠假日酒店推出「網上熱搶至抵價」快閃優惠，當中包括「二人同行、一人價錢」自助午餐、至抵價賀年佳品及住宿套餐。

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快閃優惠將在1月21日11:00至1月26日23:59舉行，熱搶之首包括尚廚平日自助午餐快閃價$357.6 (原價$655.6)，平均每人只需$178.8(已包加一服務費)。

至於住宿套餐方面，「食、住有情人」包雙人入住高級客房一晚，及價值$1,306.8的「星幕雙人Love in the Sky套餐」，餐單非常豐富，快閃價$1,888 (原價$2,076.8)，只限14/2入住。



鍾情自助餐可以選擇「食、住、歎Plus」住宿套餐(不適用於12-15/2)，星期日至四入住快閃價$980 (原價$1,078)，星期五及六入住快閃價$1,280 (原價$1,408)，包雙人入住高級客房一晚，尚廚雙人自助早餐及自助午餐(價值$1,223.2)。



至於未想好吃什麼，則可以選擇「食、住放輕鬆」住宿套餐，快閃價$1,200 (原價$1,320)；如果12-15/2入住，快閃價$1,888 (原價$2,076.8)，包雙人入住高級客房一晚，回贈淨價$1,200堂食餐飲消費額於入住期間使用。

另外酒店於1月23日及24日中午12時至下午6時，設有開放日，可接受即場購買。

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責任編輯：蘇穎琪