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【每日焦點】手機廠商未來去向大不同　榮耀重生LG或步向末日？

科技 20:30 2021/01/20

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近年手機市場戰火相當激烈，各大電話廠商的未來發展又會如何？

近年手機市場戰火相當激烈，中國多個手機品牌更面臨被美國封殺的危機。其中曾是華為旗下手機品牌的榮耀（Honor），就在去年底正式脫離華為，獨立發展後便可與美國公司如Google，恢復技術往來。

近日據俄羅斯生意人報（Kommersant）最新報道，榮耀正在開發的新智能手機系列，將可恢復運行Google行動服務（GMS）。

>>> 【華為禁令】傳榮耀開發新手機系列　將支援Google行動服務

當榮耀或可重新出發同時，曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌LG，近年卻被三星成功超越，而且其電話業務自2015年第二季度起，已連續23個季度出現虧損。LG今（20日）發表聲明，指現時需要理智評估手機業務的競爭力以及做出最佳選擇，公司也正研究所有可行方案，包括出售業務。

>>> 【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務

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責任編輯：曾曉汶

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