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【農曆新年】Klook精選賀年美食低至2折　四季酒店首推盆菜人均847元

商業 10:00 2021/01/21

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Klook於1月21日至1月23日推出「一月最抵Deal」快閃，精選賀年美食低至2折。（Klook提供圖片）

農年新年將至，Klook於1月21日至1月23日推出「一月最抵Deal」快閃，精選賀年美食低至2折，包括賀年年糕、盆菜外賣等 ，香港四季酒店更首度推出盆菜一品煲。

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

【農曆新年】海之戀商場推日韓為食買物祭　消費300元免費享環球美食

香港四季酒店四季盆菜一品煲（4／6位用），售3,388元起，人均847元，每個盆菜都有15款名貴食材包括5頭南非鮮鮑魚、鵝掌、日本宗谷瑤柱及花膠等。平價之選則有帝豪海鮮酒家「家鄉四季盆菜」（6／12人用），外賣自取只需439元，人均73元；另有至尊鮑魚海味盆菜6位用，外賣自取只需889元，人均149元，包括蠔皇原隻8頭鮑魚、一級花膠筒等。

賀年糕點方面，馬哥孛羅酒店香港呈獻經典賀年糕點低至163元起，包括瑤柱蘿蔔糕、金箔椰汁年糕、清香馬蹄糕，可於1月22日至2月11日期間換領。港島海逸君綽酒店君綽軒賀年年糕低至209元起，包括松露干貝臘味蘿蔔糕、鵝肝膶腸芋頭糕等。米芝蓮一星利苑酒家糕點禮盒，只需178元起，包括招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕等。

【麥當勞】McCafé推全新「蜜糖．玫瑰系列」　用麥當勞App優惠券減5元

責任編輯：朱悅瀅

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