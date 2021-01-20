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【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市

股樓投資 19:23 2021/01/20

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疫情持續反覆，但股樓同樣無阻買家入市意欲，觀察最近二手成交，樓價逾千萬元的成交個案也不斷，買家趁現在業主仍有價傾，積極尋找減價筍盤。最近何文田君頤峰一個三房單位，業主大劈652萬元沽出，即獲換樓客承接。

【筍盤推介】 港島最搶手靚名校網上車盤 單位裝修清雅 幾分鐘到港鐵站 樓價只係「5字頭」，詳見【下一頁

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中原地產首席分區營業董事余社朝表示，分行最新促成一宗何文田君頤峰成交，單位為7座低層A室，實用面積942平方呎，為三房套房間隔，另設工人套房，望內園景及開揚市景。原業去年11月開價2,580萬元，現大幅降價652萬元，以1,928萬元易手，減幅達25%，折合實用呎價20,467元。

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易，詳見【下一頁

余社朝續稱，新買家為換樓客，議價後感造價吸引，考慮片刻即決定入市作新居。據了解，原業主於2014年6月以1520萬元購入物業，期內一直作投資收租用途，早前租客遷出後才嘗試放售，現沽貨賬面獲利408萬元離場，單位期內升值27%。


位於香港九龍京士柏衛理道18號的君頤峰，為何文田區內內少有的大型豪宅級屋苑，由新世界發展（00017）、信和集團（00083）、九龍倉（00004）、華人置業（00127）及萬泰集團共同發展，項目於2004年6月落成，設有8座，涉及700個住宅單位。

【延伸閱讀】今年不能錯過的5大焦點新盤:

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記者：陳詠妍


 

疫情 豪宅 何文田 信和 新世界 君頤峰

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