【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市

疫情持續反覆，但股樓同樣無阻買家入市意欲，觀察最近二手成交，樓價逾千萬元的成交個案也不斷，買家趁現在業主仍有價傾，積極尋找減價筍盤。最近何文田君頤峰一個三房單位，業主大劈652萬元沽出，即獲換樓客承接。

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中原地產首席分區營業董事余社朝表示，分行最新促成一宗何文田君頤峰成交，單位為7座低層A室，實用面積942平方呎，為三房套房間隔，另設工人套房，望內園景及開揚市景。原業去年11月開價2,580萬元，現大幅降價652萬元，以1,928萬元易手，減幅達25%，折合實用呎價20,467元。

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余社朝續稱，新買家為換樓客，議價後感造價吸引，考慮片刻即決定入市作新居。據了解，原業主於2014年6月以1520萬元購入物業，期內一直作投資收租用途，早前租客遷出後才嘗試放售，現沽貨賬面獲利408萬元離場，單位期內升值27%。



位於香港九龍京士柏衛理道18號的君頤峰，為何文田區內內少有的大型豪宅級屋苑，由新世界發展（00017）、信和集團（00083）、九龍倉（00004）、華人置業（00127）及萬泰集團共同發展，項目於2004年6月落成，設有8座，涉及700個住宅單位。

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記者：陳詠妍



