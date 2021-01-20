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【墨西哥疫情】疫苗失竊事件? 墨西哥公立醫院被偷走一批疫苗 當局：正進行調查

環球政經 19:34 2021/01/20

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據了解，墨西哥一間公立醫院出現新冠疫苗被偷走的事件，惟暫未知偷竊人士的身份及疫苗的蹤影，當局表示正進行調查。

批疫苗分配不均　譚德塞：世界正處於災難性道德淪喪：【下一頁

一向治安不穏定的墨西哥曾出動軍隊看守及運送疫苗，避免疫苗落入犯罪組織手中；軍方暫時懷疑被偷走的疫苗存放在中部莫雷洛斯州一間公立醫院內，由一家私營公司負責保安工作。調查人員不排除任何可能性，例如醫院的疫苗團隊中有人為了私利，作出不誠實的行為。

【巴西疫情】巴西批准科興及牛津兩款疫苗 料本周三起展開全國接種計劃：【下一頁

墨西哥是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家之一。 至今累計有大約165萬宗確診個案，死亡人數增至14.1萬多人，是繼美國、巴西及印度後，第4個死亡人數最多的國家。政府於去年12月底展開大規模接種計畫，承諾為全國1.29億人提供免費疫苗。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 疫情 墨西哥

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