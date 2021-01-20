【拜登當選】拜登當選至就職空窗期 美股表現冠絕過往15任總統

雖然今屆美國總統大選一波三折，總統特朗普（Donald Trump）更打破傳統，不會迎接下屆的白宮新主人，但美國總統當選人拜登（Joe Biden）總算能在本港時間今晚就任總統之位。不過，新冠疫情的衝擊、美國政局亂象四起卻沒有反映在股市當中，反之拜登由當選計起至就職的空窗期，美股市現冠絕過去92年、共15任的總統候選人。

資料來源: Marketwatch

【美股分析】高盛兩獨門指標顯示 美股調整將至但非熊市來臨

Facetset數據顯示，由11月3日至本周二（19日）的11周間，標普500指數升12.76%，對上一位總統當選人能在空窗期內有如此理想的表現已要數到1928年，共和黨的胡佛（Herbert Hoover）當選第31屆美國總統之時，由1928年11月6日至他就任期間，標普500指數便升13.3%。

資料來源: Marketwatch

不過，空窗期的股市表現並不一定為就任總統後的股市帶來好運。胡佛在1929年當選總統後不久，美股便在1929年10月24日開始下跌，在10月29日的股災更是經濟大蕭條的起點，一直到下任總統羅斯福就任新總統後，美國經濟才見復甦。空窗期股市表現差勁是否又代表往後股市表現？第44任美國總統奧巴馬（Barack Obama）當選後，正值金融海嘯爆發，直至他上任前夕，美股已大跌20%，但在他就任總統後，股市便由2009年3月底逐步復甦，創下長達10年的最長牛市紀錄。

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