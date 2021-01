【拜登就職】拜登就職前於家鄉特拉華州發表演説 提及長子博拜登感觸落淚 「他本可以成爲美國總統」

將上任的美國總統拜登(Joe Biden),出發前往華盛頓出席就職典禮,出發前於家鄉特拉華州發表演説時,提及已故長子博拜登(Beau Biden)一度感觸落淚,指已故長子本應可成為美國總統,可惜長子已不在人世,感到惋惜。

拜登在以其長子博拜登命名的國民警衛隊總部前發表演說,向特拉華州民眾道別,選址經特意安排,作為對亡子的一份心意。拜登向民衆表示,表示以身為特拉華州之子而感到自豪(proud to be a son of Delaware),會鉻記特拉華州的一切。

拜登提到已故長子時一度哽咽,及後更忍不住淚灑演講台。拜登表示可以站在以長子命名的建築物前演説感到驕傲,不過對長子無法看到偉大的一刻而感到相當可惜,他又表示,令他非常激動的原因本來可以美國總統來稱呼他的長子。(Because we should be introducing him as president)。

拜登長子博拜登生前榮獲不少成就,包括曾任兩屆特拉華州總檢察長、從事國民警衛軍期間曾駐守兩年伊拉克。但博拜登其後患上腦癌,於2015年離世,享年46歲。

責任編輯:翁嘉陽