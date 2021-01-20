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【拜登就職】拜登就職前於家鄉特拉華州發表演説 提及長子博拜登感觸落淚 「他本可以成爲美國總統」

環球政經 19:02 2021/01/20

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將上任的美國總統拜登（Joe Biden），出發前往華盛頓出席就職典禮，出發前於家鄉特拉華州發表演説時，提及已故長子博拜登（Beau Biden）一度感觸落淚，指已故長子本應可成為美國總統，可惜長子已不在人世，感到惋惜。

【拜登就職】拜登就職典禮今晚舉行 一文了解典禮流程：【下一頁

拜登在以其長子博拜登命名的國民警衛隊總部前發表演說，向特拉華州民眾道別，選址經特意安排，作為對亡子的一份心意。拜登向民衆表示，表示以身為特拉華州之子而感到自豪（proud to be a son of Delaware），會鉻記特拉華州的一切。

【拜登就職】耶倫參議院聽證會要點：更多刺激措施、對中國態度強硬：【下一頁

拜登提到已故長子時一度哽咽，及後更忍不住淚灑演講台。拜登表示可以站在以長子命名的建築物前演説感到驕傲，不過對長子無法看到偉大的一刻而感到相當可惜，他又表示，令他非常激動的原因本來可以美國總統來稱呼他的長子。（Because we should be introducing him as president）。

拜登長子博拜登生前榮獲不少成就，包括曾任兩屆特拉華州總檢察長、從事國民警衛軍期間曾駐守兩年伊拉克。但博拜登其後患上腦癌，於2015年離世，享年46歲。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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