  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (三) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla股價】上海Tesla Model 3疑自燃爆炸　Tesla︰初步判斷車底碰撞引發

股市 18:52 2021/01/20

分享：

Tesla過去亦曾發生多宗疑似自燃爆炸事件。

電動車成為汽車行業未來的大趨勢，但其安全問題一直受到外界關注。內地傳媒報道，日前上海市閔行區的發生特斯拉Tesla（美︰TSLA） Model 3起火事故，並且在地下車庫出現爆炸。事件再次引發外界討論，惟暫見對Tesla股價構成影響，其於美股盤前暫升0.3%，報847.3美元。

據網上流傳圖片顯示，該Model 3已完全燒毀只剩外殼，前車蓋張開，擋風玻璃和兩側玻璃已毀。據稱，當車輛駛入地下車庫時，車主發現起火，隨後下車求助，但後來車輛爆炸。

Tesla方面對此回應稱：「此次起火事故未造成人員受傷。據駕駛員自述和對車輛數據的分析，初步判斷事故是由車底發生碰撞引發。我們正在配合消防部門進行調查，並會對車主的保險理賠提供協助。」

Tesla過去曾已經發生過幾宗疑似自燃起火事件。2019年4月，在上海某小區地庫，一台靜止停放的特斯拉Model S在極短時間內自燃起火併引發爆炸；而在不久前，一輛2015款的Model S在美國發生疑似自燃事件。

相關文章︰【Tesla股價】Tesla中國去年新增410座超級充電站　上海工廠本地化進展順利

【Tesla股價】美國NHTSA要求Tesla回收15.8萬部Model S、X　涉觸控屏幕失靈

編輯︰侯景成

電動車 美國 上海 汽車 美股 Tesla

上一篇文章

【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　道指期貨靠穩（不斷更新）

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：北水熱買股　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　道指期貨靠穩（不斷更新）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　道指期貨靠穩（不斷更新）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　