【Tesla股價】上海Tesla Model 3疑自燃爆炸　Tesla︰初步判斷車底碰撞引發

▲ Tesla過去亦曾發生多宗疑似自燃爆炸事件。

電動車成為汽車行業未來的大趨勢，但其安全問題一直受到外界關注。內地傳媒報道，日前上海市閔行區的發生特斯拉Tesla（美︰TSLA） Model 3起火事故，並且在地下車庫出現爆炸。事件再次引發外界討論，惟暫見對Tesla股價構成影響，其於美股盤前暫升0.3%，報847.3美元。

據網上流傳圖片顯示，該Model 3已完全燒毀只剩外殼，前車蓋張開，擋風玻璃和兩側玻璃已毀。據稱，當車輛駛入地下車庫時，車主發現起火，隨後下車求助，但後來車輛爆炸。

Tesla 方面對此回應稱：「此次起火事故未造成人員受傷。據駕駛員自述和對車輛數據的分析，初步判斷事故是由車底發生碰撞引發。我們正在配合消防部門進行調查，並會對車主的保險理賠提供協助。」

Tesla過去曾 已經發生過幾宗疑似自燃起火事件。2019年4月，在上海某小區地庫，一台靜止停放的特斯拉Model S在極短時間內自燃起火併引發爆炸；而在不久前，一輛2015款的Model S在美國發生疑似自燃事件。

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編輯︰侯景成