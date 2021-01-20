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【本港疫情】自11月底以來 近3.2萬人透回港易計劃抵港 港府：暫無意擴大計劃

環球政經 19:07 2021/01/20

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港府自去年11月底推出「回港易」計劃，豁免合資格港人由內地及澳門回港時毋須接受強制檢疫，截止本周一(18日)，近2個月的時間，共有3.2萬人透過計劃回港，當局表示暫無意擴大計劃範圍。

政府為保障政府僱員健康和安全　公務員在家工作延至1月27日：【下一頁

政制及內地事務局表示，截至本周一，共有32,025人透過計劃回港，即平均每日約有560人；又指自計劃推出以來，有持續檢視實施情況，並密切留意本地及內地和澳門疫情的發展，綜合目前的整體情況，認爲現時仍非擴大計劃範圍的適當時間。 港府會繼續密切留意粵港澳三地的疫情發展情況和其他相關因素，若稍後就計劃的適用範圍有任何調整，會適時作出公布。

鑑於廣東省及澳門的疫情防控情況，食物及衞生局局長按《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），自2020年11月23日起將廣東省及澳門指明為第2類指明中國地區，以及指明相關條件，讓身在廣東省及澳門的香港居民可根據計劃，在符合指明條件的情況下回港時而豁免14天的強制檢疫。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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