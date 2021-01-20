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【拜登就職】典禮周三舉行 首都華盛頓嚴陣布防（不斷更新）

環球政治 18:48 2021/01/20

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當局已部署2.5萬名國民警衛軍駐守首都華盛頓，以防拜登就職典禮會出現騷亂。

拜登（Joe Biden）的美國總統就職典禮，將於當地周三（20日）上午11點半（本港周四淩晨12點半）舉行。卸任在即的特朗普已表明不會出席拜登就職典禮，而副總統彭斯則會出席。另外，由於美國本月初發生國會暴亂，當局已部署2.5萬名國民警衛軍駐守首都華盛頓，以防拜登就職典禮會出現騷亂。

直播連結：https://bideninaugural.org/watch/

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★ 拜登就職典禮時間表 （香港時間）★

時間 環節
周三晚上11點  我們的白宮（Our White House）——為年輕人而設的典禮環節
周三晚上11點半  拜登夫婦及賀錦麗夫婦抵達國會山莊
周四淩晨12點半 拜登發表就職演説
周四下午4點15分 虛擬巡遊（直播形式播放）
周四晚9點半至11點 就職典禮電視特備節目，Lady Gaga等美國巨星獻唱

★ 最新情況 （不斷更新）★

★ 1月20日（香港時間）★

彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職 【下一頁】

拜登就職演説料呼籲國家團結 提出積極樂觀願景 【下一頁】

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拜登離開特拉華州演説落淚 稱亡子本可成為總統 【下一頁】

12國民警衛軍被踢出拜登就職典禮駐守名單 【下一頁】

          出席典禮人物

美國副總統彭斯（Mike Pence）放棄前往特朗普（Donald Trump）的歡送儀式，出席拜登就職典禮。

美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman）將於典禮上朗誦詩文。

國際消防員聯會佐治亞州富爾頓縣（Fulton）分區主席霍爾（Andrea Hall）將會發表效忠誓詞，她也是該部門首位黑人女性消防隊長。

拜登多年好友、喬治敦大學前校長奧多諾萬（Leo J. O'Donovan）會於典禮上讀禱文。

特拉華州威爾明頓的非洲衛理公會教堂牧師比曼（ Silvester Beaman）將負責作祝福。

據悉，奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）將會負責主持就職典禮電視特備節目。而女歌手Lady Gaga在美國大選期間曾為拜登站台，她當晚會獻唱美國國歌。其他出席的明星包括珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、搖滾巨星Jon Bon Jovi、前迪士尼童星兼女歌手洛瓦托（Demi Lovato）、知名男歌手Justin TimberlakeAnt Clemons

責任編輯：鄭錦玲

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