【拜登就職】典禮周三舉行 首都華盛頓嚴陣布防（不斷更新）

▲ 當局已部署2.5萬名國民警衛軍駐守首都華盛頓，以防拜登就職典禮會出現騷亂。

拜登（Joe Biden）的美國總統就職典禮，將於當地周三（20日）上午11點半（本港周四淩晨12點半）舉行。卸任在即的特朗普已表明不會出席拜登就職典禮，而副總統彭斯則會出席。另外，由於美國本月初發生國會暴亂，當局已部署2.5萬名國民警衛軍駐守首都華盛頓，以防拜登就職典禮會出現騷亂。

直播連結：https://bideninaugural.org/watch/

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時間 環節 周三晚上11點 我們的白宮（Our White House）——為年輕人而設的典禮環節 周三晚上11點半 拜登夫婦及賀錦麗夫婦抵達國會山莊 周四淩晨12點半 拜登發表就職演説 周四下午4點15分 虛擬巡遊（直播形式播放） 周四晚9點半至11點 就職典禮電視特備節目，Lady Gaga等美國巨星獻唱

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出席典禮人物

美國副總統彭斯（Mike Pence）放棄前往特朗普（Donald Trump）的歡送儀式，出席拜登就職典禮。

美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman）將於典禮上朗誦詩文。

國際消防員聯會佐治亞州富爾頓縣（Fulton）分區主席霍爾（Andrea Hall）將會發表效忠誓詞，她也是該部門首位黑人女性消防隊長。

拜登多年好友、喬治敦大學前校長奧多諾萬（Leo J. O'Donovan）會於典禮上讀禱文。

特拉華州威爾明頓的非洲衛理公會教堂牧師比曼（ Silvester Beaman）將負責作祝福。

據悉，奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）將會負責主持就職典禮電視特備節目。而女歌手Lady Gaga在美國大選期間曾為拜登站台，她當晚會獻唱美國國歌。其他出席的明星包括珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、搖滾巨星Jon Bon Jovi、前迪士尼童星兼女歌手洛瓦托（Demi Lovato）、知名男歌手Justin Timberlake及Ant Clemons。

責任編輯：鄭錦玲