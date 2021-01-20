【零售寒冬】中小企籲政府派消費券　盼產生「菠蘿包效應」

財政司長陳茂波將於下月宣讀新一份財政預算案，面對新冠肺炎衝擊，各界自有不同訴求。中小企業界認為政府應從促進消費著手，挽救經濟。

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香港中小企促進聯會會長林國雄稱，現時失業問題嚴重，他透露早前以日薪400元聘請兼職倉務員，亦有40、50人應徵，甚至有人是已失業半年。林續指，去年已建議政府派發消費券，因派錢未能刺激消費，市民只會儲起備用。加上庫房資金有限，派錢金額太小亦是隔靴搔癢。

相反，他認為政府可分階段，以「每次派幾千元」的形式派發消費券，可引發「菠蘿包效應」，「以消費帶動消費」，料比全民派錢更有效。

▲ 香港中小企促進聯會會長林國雄希望，可以藉消費帶動消費。

中小企嘆：黑暗的時間已太長

除了消費券外，林國雄亦建議政府提供租金補貼、水電寬免等。他指：「期望新一份財政預算案可讓中小企看到黎明何時來臨，黑暗的時間已太長。」若政府不刺激消費，經濟只會繼續萎縮。他透露：「部分店舖就算業主減租，亦不敢續租，因看不到前景。」

林稱，不少中小企已著手裁員，甚至結業，因農曆新年前必須要支付各項尾數，壓力巨大。他預計新年後的市道只會失去節日刺激，更見蕭條。

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記者：葉泳珊