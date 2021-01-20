【拜登上任】當選總統的最大遺憾 長子未能見證

即將成為美國總統的拜登（Joe Biden），離開家鄉特拉華州（Delaware）出發前往華盛頓出席就職典禮。拜登出發前於特拉華州發表演説，提及已故長子博拜登（Beau Biden）時更一度感觸落淚，又慨嘆已故長子本應可成為美國總統。

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拜登特意在其長子博拜登命名的國民警衛隊總部前發表演說，向特拉華州民眾道別。拜登表示他「以身為特拉華州之子而感到自豪」（proud to be a son of Delaware），會將把特拉華州的一切鉻記於心。

他提到已故長子時一度哽咽，甚至忍不住淚灑台前。拜登表示他對於可以站在以長子命名的建築物前演説而感到驕傲，又指對長子無法看到這一幕感到遺憾。

拜登甚至表示：

因為我們本應以美國總統來稱呼他。 （Because we should be introducing him as president）。

博拜登生前榮獲不少成就，包括曾任兩屆特拉華州總檢察長、從事國民警衛軍期間曾駐守兩年伊拉克。但博拜登其後患上腦癌，於2015年離世，享年46歲。

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事實上，拜登對其長子的離世一直耿耿於懷，更觸發他出版回憶錄「Promise Me， Dad： A Year of Hope， Hardship， and Purpose」，緬懷病逝長子。他去年亦在訪問中提及，博拜登絕對是擔任美國總統的材料，形容博拜登是他生命的一部分。

責任編輯：郭麗明