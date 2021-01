【拜登上任】當選總統的最大遺憾 長子未能見證

即將成為美國總統的拜登(Joe Biden),離開家鄉特拉華州(Delaware)出發前往華盛頓出席就職典禮。拜登出發前於特拉華州發表演説,提及已故長子博拜登(Beau Biden)時更一度感觸落淚,又慨嘆已故長子本應可成為美國總統。

拜登特意在其長子博拜登命名的國民警衛隊總部前發表演說,向特拉華州民眾道別。拜登表示他「以身為特拉華州之子而感到自豪」(proud to be a son of Delaware),會將把特拉華州的一切鉻記於心。

他提到已故長子時一度哽咽,甚至忍不住淚灑台前。拜登表示他對於可以站在以長子命名的建築物前演説而感到驕傲,又指對長子無法看到這一幕感到遺憾。

拜登甚至表示:

因為我們本應以美國總統來稱呼他。 (Because we should be introducing him as president)。

博拜登生前榮獲不少成就,包括曾任兩屆特拉華州總檢察長、從事國民警衛軍期間曾駐守兩年伊拉克。但博拜登其後患上腦癌,於2015年離世,享年46歲。

事實上,拜登對其長子的離世一直耿耿於懷,更觸發他出版回憶錄「Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose」,緬懷病逝長子。他去年亦在訪問中提及,博拜登絕對是擔任美國總統的材料,形容博拜登是他生命的一部分。

責任編輯:郭麗明