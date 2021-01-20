【特朗普卸任】星展梁兆基：特朗普落台前放「地雷」　料制裁措施短期難逆轉

▲ 星展梁兆基指，中美關係難正常化，只預期拜登上場首半年未必會有加辣指施。（路透社）

美國總統特朗普距卸任不足一日，繼續簽訂多項行政命令，包括早前將更多中資股列入禁買清單。華府換屆在即，市場關注中美關係日後發展，星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基形容，特朗普落台前埋下多個「地雷」，預期中美關係要正常化都不太容易。

梁兆基表示，不應假設拜登上場後，「中美就會變返好朋友，尤其是特朗普落台前放滿地雷，中美關係要正常化都不太容易」，他只預期拜登上任首半年未必會有新的加辣措施。

星展：中國2021年經濟增長約7%

至於特朗普實施的制裁會否可以逆轉？梁兆基續指，雖然初期未會有加辣指施，「但特朗普已實施的措施不見得短期內可以逆轉」，特別是美國目前相當分裂，相信「無可能一上場就逆轉指施」。

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中國經濟方面，星展香港預測中國經濟2021年GDP增長介乎7%至8%，主要反映低基數效應。梁兆基指，中國再爆發疫情，相信在疫情受控前不會貿然退出刺激經濟措施，但今年亦未見有條件加息，預期貸款市場報價利率（LPR）今年會維持在3.85%。

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記者：趙穎妍