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失業率高過金融海嘯也不怕　樓市小陽春提早出現　美聯：多項數據撐樓市

股樓投資 18:40 2021/01/20

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踏入新一年，雖然疫情肆虐，但新盤及二手成交均旺。美聯物業住宅部行政總裁布少明更認為，樓市小陽春早現。該行首席分析師劉嘉輝說，雖然最新失業率創16年新高，更比2008年金融海嘯高，惟目前有多項利好樓市的數據均勝當年，如人口總數、家庭住戶、業主供滿樓比率、存款數字、按息（詳見下圖）

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劉嘉輝續說，若看供應，綜合18/19、19/20及20/21三個財政年度的私人房屋土地總供應量（包括鐵路物業發展項目、市建局項目、政府賣地、私人發展及重建項目），近3年平均總供應量約1.32萬個，與11/12至17/18的７個財政年度的每年平均約2.01萬個供應相比，大幅減少約34%。

他又說，新供應大減同時，置業需求卻有增無減，即使本港曾於80年代至97年間出現移民潮，但人口數字持續錄得增幅，主要原因是香港是個「移民城市」，縱有人口流失，同時亦有移民流入，因此出現人口持續上升的情況。此外，近年愈來愈多人透過各項入境計劃取得在港居留權（未包括單程証），人數於2018年突破萬人，而2019年更升至近1.2萬人，此批人若決定定居香港，將為本港住屋帶來需求，若是首次置業人士，在不用繳付30%稅款下，相信會吸引上述部份人在港置業。

他預計，去年單靠「內循環」撐起本港樓市，故樓價跌幅有限，相信未來中港重新恢復通關後，在「北水南調」的情況下，豪宅市場尤其受惠。

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撰文 : 黄卓賢

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