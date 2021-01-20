【日本疫情】初步接種疫苗時間表出爐！預料大部分日本民眾7月完成注射

日本疫情持續，近日國內更出現變種病毒，情況令人擔憂。日本政府透露最新接種疫苗的時間表，料最快今年7月可完成大部分日本民眾注射疫苗工作。

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據了解，當局於2月底優先為醫謢人員及老人家接種，約有1萬人受惠，其後於4月中完成患有疾病及高齡人士的接種工作，約有5,000萬人，再視乎疫苗供應的數量，於5月起為16歲以上的一般市民注射疫苗。

由於現時全球缺乏對16歲以下人士的臨床實驗數據，當局擬未考慮為他們接種；同時因應疫苗或出現的副作用，當局會追蹤首1萬名優先群組的後續狀況，並分柝疫苗對健康的影響。

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責任編輯：潘曉豐