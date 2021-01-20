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【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍

科技 19:35 2021/01/20

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截至去年12月底，PS5的全球銷量幾乎是Xbox Series S及X的兩倍。

次世代遊戲主機在去年正式開打，Sony的PlayStation5（PS5）主機更在上市開賣後就不斷缺貨，而缺貨潮恐將至少延續到農曆新年過後。至於對手Xbox Series S及X系列新機，市場熱度就不敵PS5。截至去年12月底，PS5的全球銷量幾乎是Xbox Series S及X的兩倍。

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市場調查機構GamingSmart近日公布數據，截至去年12月底，PS5的全球銷量為448萬部，大勝Xbox Series S及X合計的240萬部。報告又提及，PS5在全球167個國家和地區的市場調查中，均佔據主導地位，競爭對手Xbox只有在12個市場領先。

GamingSmart數據指，截至去年12月底，PS5的全球銷量為448萬部，大勝Xbox Series S及X合計的240萬部。（GamingSmart資料圖片）

值得一提的是，Xbox在中國及美國市場均相較受歡迎。在美國市場，Xbox佔遊戲機市場份額50.18%，勝過PS4的49.80%；而中國市場，Xbox的份額高達60.45%。惟在英國、日本、澳洲等市場，均是由PS5取勝。至於香港市場，PS5的份額（91.57%）更遠超Xbox（8.43%）。

【遊戲主機】傳Sony將停產部份PS4機型　未來主攻新世代主機

責任編輯：曾曉汶

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