  • 19°C
香港時間 : 2021120日 (三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金價走勢】美元轉強不利金價 大行最牛仍睇2100美元

Hot Talk 18:02 2021/01/20

分享：

美國財長耶倫棄守弱美元，市料利淡金市，但大行維持今年挑戰2100美元。

美國新任財長耶倫放風，無意採弱美元策略來撐出口的競爭優勢，但同一時間，市場又憧憬美國續以放水，冀救經濟的幣策，令金價走勢備受關注，大小行專家對金價的最新看法呈大分歧，大行樂觀睇，國際金價今年高位將衝破2000美元，挑戰2100美元才見頂，但亦有業界料年底跌至1600美元新低。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧今天（1月20日）回應查詢指，現時對國際金價今年高低位預估，介乎1764至2100美元、年底目標是1850美元。

不過，上商研究部主管林俊泓卻對金市的前景較有保留，料金價今年高位只是1900美元，年尾回落至1600美元，主因是美國長債息不斷上升，且料通脹較預期低，令金價的吸引力漸減。

至於對美滙指數的最新預估，黄栢寧指，今年高低位預測為86.3到92.0，年底目標為86.3。林俊泓預計，高低區間在86至92。

此外，耶倫不諱言，擬聯結盟友力遏華崛起。再者，美元最近擺脱頹勢，美滙指數在90關爭持，投資者關注對人民幣的影響。然而，黃栢寧暫維持市場最牛的看法，預期在岸價今年高低位為6.05至6.57，年底目標是高位6.05。

記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪

美國 耶倫 美滙指數 美元 商品 黃金 外滙

上一篇文章

【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額

下一篇文章

【恒指夜期】馬雲現身阿里巴巴抽升逾8%、美團創新高　恒指夜期升49點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）