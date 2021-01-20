【金價走勢】美元轉強不利金價 大行最牛仍睇2100美元

▲ 美國財長耶倫棄守弱美元，市料利淡金市，但大行維持今年挑戰2100美元。

美國新任財長耶倫放風，無意採弱美元策略來撐出口的競爭優勢，但同一時間，市場又憧憬美國續以放水，冀救經濟的幣策，令金價走勢備受關注，大小行專家對金價的最新看法呈大分歧，大行樂觀睇，國際金價今年高位將衝破2000美元，挑戰2100美元才見頂，但亦有業界料年底跌至1600美元新低。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧今天（1月20日）回應查詢指，現時對國際金價今年高低位預估，介乎1764至2100美元、年底目標是1850美元。

不過，上商研究部主管林俊泓卻對金市的前景較有保留，料金價今年高位只是1900美元，年尾回落至1600美元，主因是美國長債息不斷上升，且料通脹較預期低，令金價的吸引力漸減。

至於對美滙指數的最新預估，黄栢寧指，今年高低位預測為86.3到92.0，年底目標為86.3。林俊泓預計，高低區間在86至92。

此外，耶倫不諱言，擬聯結盟友力遏華崛起。再者，美元最近擺脱頹勢，美滙指數在90關爭持，投資者關注對人民幣的影響。然而，黃栢寧暫維持市場最牛的看法，預期在岸價今年高低位為6.05至6.57，年底目標是高位6.05。

記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪