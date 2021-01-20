聯通去年12月4G用戶淨增112萬戶　一文看清三大電訊商12月營運數據

▲ 聯通公布12月營運數。

內地三大電訊商近日發表12月營運數據﹕

中國聯通 （00762）

聯通收市後公布12月營運數據，去年12月移動出賬用戶累計到達數約3.06億戶，單月淨減128.3萬戶，去年累計淨減數1266.4萬戶。其中，4G用戶累計到達數單月淨增112.3萬戶至2.7億戶，全年累計淨增1641.5萬戶。

至於固網業務，去年12月固網寬帶用戶累計到達數為8609.5萬戶，單月淨減33.8萬戶，全年累計淨增261.7萬戶。其中，本地電話用戶累計到達數4733.9萬戶，單月減少2.1萬戶，全年累計淨減687.6戶。

聯通全日收跌2.55%，收報4.97元，成交2.44億元。

中移動 （00941）

中移動同日上午亦公佈2020年十二月營運數據，中移動12月客戶總數淨減179.2萬戶至9.42億戶。2020年中移動累計淨減835.9萬戶客戶。

其中，中移動12月5G套餐客戶數目錄得明顯增幅，客戶數目單月淨增1762萬戶至1.65億戶。4G業務方面，中移動12月4G客戶單月淨增170.1萬戶至7.8億戶。有線寬帶業務方面，12月有線寬帶客戶錄得2.1億戶，單月淨增110.8萬戶。

中移動周三早段曾高見51.5元，其後轉升為跌，全日跌1.8%，收報49元。

中國電信 （00728）

中國電信移動12月用戶數目為3.5億戶，單月淨增19萬戶，2020年累計淨增1545萬戶。5G套餐客戶數目錄得8650萬戶，單月淨增702萬戶。

此外，12月有線寬帶客戶數目錄得1.6億戶，單月淨增37萬戶，2020年全年累計淨增540萬戶。固定電話方面，12月固定電話用戶數目為1.1億戶，單月淨減9萬戶，2020年累計淨減297萬戶。

中國電信周三股價走低，全日跌3.3%，報2.3元。

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編輯：陳華