【大行報告】花旗首予泰格醫藥「買入」評級 指公司擬提升科技平台及數據基建 目標價看226元

花旗發表報告稱，泰格醫藥（03347）為內地最大臨床CRO（合同研究組織）企業，以收入計市佔率達到8.4%，全球計則排名第九，市佔率為0.8%。該公司具全面整合服務，涵蓋臨床測試解決方案，臨床相關及實驗室服務、涉及臨床前研究、IND（臨床試驗申報）、臨床發展、新藥申請（NDA）或生物製品許可申請（BLA），以至藥品及醫療器材獲許可後研究。

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報告指出，泰格醫藥具有行業領先的服務質素及良好往績，公司曾處理逾400個項目，錄國家藥品監督管理局（NMPA）及美國食品藥品監督管理局（FDA）零拒絕率，而公司依靠整合服務、廣泛臨床網絡及行業專家，可以快速提供項目。該行認為，公司重視科技創新，並計劃提升整體科技平台及數據基建，從而提升效率。

花旗預計，泰格醫藥在2020至2022年的純利預測，分別為14.91億、13.94億及16.71億元人民幣，相應每股盈測分別為1.709元、1.598元及1.915元人民幣。該行首予泰格醫藥「買入」評級，目標價226元。泰格醫藥今升4.7%，收報189.5元。

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記者：溫藹紅