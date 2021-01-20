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【百佳抽獎】百佳推「金牛狂獎百萬賞」大抽獎　10位大獎幸運兒可獲5000元足金金牛

Hot Talk 18:13 2021/01/20

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百佳指，「金牛狂獎百萬賞」大抽獎獎品總值逾百萬，10位大獎幸運兒將可贏得走價值5,000元的足金金牛。

百佳公布，百佳超級市場及百佳網店有「5重百佳尊屬新春驚喜」，包括「金牛狂獎百萬賞」大抽獎、易賞錢尊屬TASTE吉祥利是封、全新電子禮券等。同時，百佳「金牛狂獎百萬賞」大抽獎獎品總值逾百萬元，同時百佳亦準備多款新春福袋及年貨，供顧客選購。

要參加「金牛狂獎百萬賞」大抽獎，即日起至2月18日，易賞錢會員只要於百佳店舖、百佳網店或透過百佳手機應用程式單次購物買滿138元或以上，憑有效收據正本即可用手機上指定網址【網址按此】玩遊戲，贏取大獎。

百佳牛市新春驚喜及年貨一覽

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購買每周指定品牌貨品　可獲多一次抽獎機會

百佳指，「金牛狂獎百萬賞」大抽獎獎品總值逾百萬，10位大獎幸運兒將可贏得走價值5,000元的足金金牛，另外還有價值1,000元的百佳超級市場電子禮券、1,000元百佳網店電子禮券、角落小夥伴Majorette精美合金車一套及其他豐富獎品。百佳指，購買每周指定品牌貨品，可獲多一次抽獎機會。

百佳抽獎無死機，背後功臣是誰？【下一頁】

疫情下，不少市民會減少新年期間的拜年聚會，百佳推出電子賀年禮券網站。即日起至2月25日，易賞錢會員可於指定網站【網站按此】選購50元電子賀年禮券後，百佳會將禮券及祝賀語經電郵或短訊傳送給親友，親友可於全線香港百佳分店換領指定精選品牌的賀年產品。購買電子禮券滿300元可享95折，滿800元更可享92折

另外，今年TASTE推出易賞錢新春開運禮遇，由1月22日至2月11日期間，易賞錢會員凡於任何一間 TASTE香港分店買滿288元，即可免費獲贈一套精美限量版「易賞錢利是封 2021」，共有6 張「豐衣足食」電子優惠券！數量有限，送完即止。

相關文章：【長和系】屈臣氏與Grab合作拓展東南亞「O+O」購物模式　涉6大市場逾2200店

 

編輯：陳韻妍

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