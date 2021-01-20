【特朗普卸任】下令解密FBI文件 據報涉通俄門調查

美國總統特朗普卸任在即，他任內曾因涉「通俄門」而被美國國會彈劾。特朗普在離任前夕下令，解密一批美國聯邦調查局（FBI）的調查文件。白宮表示特朗普接受FBI修訂資料的建議，據報文件內容涉及有關特朗普「通俄門」的調查内容。

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美媒引述白宮備忘錄指，特朗普上月要求審查FBI命名為「交火颶風」（Crossfire Hurricane）的調查文件，並同時要求FBI作「最大限度」（to the maximum extent possible）解密。

根據備忘錄内容，特朗普接受FBI周日（17日）提出修訂資料的建議，同時下令FBI解密「文件內餘下內容」（remaining materials in the binder）。但備忘錄未有透露修訂的範圍，以及解密文件的數量。

特朗普於備忘錄中表示，這是他就解密審查文件的最終決定。文件指代理檢察官羅森（Jeffrey Rosen） 已進行適當審查，確保白宮可以按照法律將解密資料公開。

報道指有關檔案是FBI在2016至2017年期間，就特朗普競選團隊和俄羅斯關係所作的調查。特朗普一直批評「通俄門」調查是「獵巫行動」（witch hunt），更稱上述調查屬政治壓迫。

責任編輯：李俊儀