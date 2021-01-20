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字節跳動控百度侵權勝訴　獲賠40元人民幣

股樓投資 18:14 2021/01/20

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北京字節跳動科技（以下簡稱字節跳動）控告北京百度網訊科技（以下簡稱百度網訊）侵害作品信息網絡傳播權糾紛一案，一審民事判決書在1月14日公佈，北京互聯網法院判百度網訊需向北京字節跳動科技賠償40元。

【大行點睇】看好百度自駕技術及電動車前景　花旗上調目標價至292美元　【下一頁

字節跳動控告百度網訊未經許可在其運營的「百家號」中，使用涉案作品《海賊王：有人謠傳紅發是天龍人，所謂的證據堪稱可笑！》，侵害了字節跳動對涉案作品享有的信息網絡傳播權。

中國科企控「AWS」侵權 亞馬遜敗訴賠逾九千萬　【下一頁

判決書指出涉案作品為第三方上傳，百度網訊在本案中系提供信息網絡存儲服務。但百度網訊在收悉涉案郵件後，直至10月28日才封停涉案侵權賬戶，未及時採取刪除或封停措施，具有主觀過錯，屬於明知相關侵害信息網絡傳播權行為但予以放任的情形，構成幫助侵權，應當對損害的擴大部分承擔侵權責任。

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裁判結果顯示，自本判決生效之日起七日內，被告北京百度網訊科技支付原告北京字節跳動科技有限公司賠償金40元人民幣，並駁回其他訴訟請求。而案件受理費25元人民幣，由被告北京百度網訊科技有限公司負擔，自判決生效之日起七日內交納。

 

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責任編輯：黃苑筠

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