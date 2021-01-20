【ET講股通】孫運喜：北水熱買股　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現仍理想，恒指全日升320點，收報29962點。大市總成交3,002億元。阿里巴巴 （09988） 升8.5%至265元，騰訊 （00700） 升3.7%至679.5元，惟友邦 （01299） 跌3.4%至105.2元。

恒指3萬點心理關口 有阻力

一如昨日分析，港股超買再超買，加上逼近3萬關及技術阻力30280點，表現有點高處不勝寒。惟中綫而言，進取者仍宜伺機入市，主因北水南下未見遏止，連續13個交易日淨買貨逾百億元。內地基金、證券界對資金南下仍樂觀，更有知名基金經理喊出「賣出A股，買入H股」的口號。投資者可繼續留意北水熱買股，參與「大時代」盛事。

北水流入勢頭未改 捧3類股

北水喜好3類股份：大型互聯網股、餐飲及醫療醫藥股，以及外資錯殺股。投資者不妨從中尋寶。

實際操作方面，可待恒指回落至10天綫或20天綫，視乎風險承受能力買貨。

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