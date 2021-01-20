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【ET講股通】孫運喜：北水熱買股　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:48 2021/01/20

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現仍理想，恒指全日升320點，收報29962點。大市總成交3,002億元。阿里巴巴 （09988） 升8.5%至265元，騰訊 （00700） 升3.7%至679.5元，惟友邦 （01299） 跌3.4%至105.2元。

恒指3萬點心理關口  有阻力

一如昨日分析，港股超買再超買，加上逼近3萬關及技術阻力30280點，表現有點高處不勝寒。惟中綫而言，進取者仍宜伺機入市，主因北水南下未見遏止，連續13個交易日淨買貨逾百億元。內地基金、證券界對資金南下仍樂觀，更有知名基金經理喊出「賣出A股，買入H股」的口號。投資者可繼續留意北水熱買股，參與「大時代」盛事。

北水流入勢頭未改  捧3類股

北水喜好3類股份：大型互聯網股、餐飲及醫療醫藥股，以及外資錯殺股。投資者不妨從中尋寶。

實際操作方面，可待恒指回落至10天綫或20天綫，視乎風險承受能力買貨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰耀才金融、中石化、錦欣生殖、中車、安踏、贛鋒鋰業、長城汽車、雷蛇、領展、中海外︰立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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