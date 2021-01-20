【異動股】發改委鼓勵線上醫療發展 京東健康全日大升15%

國家發改委綜合司司長嚴鵬程昨日（19日）表示，為順應新型消費模式所引領的消費升級大趨勢，需加快培育新型消費市場。要貫徹落實《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》，並制定出具體方案，進一步培育零售新業態、「互聯網+醫療健康」、數字文旅、在線教育、智能體育等新型消費，鼓勵新消費模式及新業態發展，促進線上線下消費融合發展。

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富瑞發表研究報告指，在內地醫療需求爆發之際，綫上醫藥是提高行業效率的關鍵。而京東健康（06618）在醫療、互聯網以及消費等內地增長最快的行業進行了綜合佈局，同時亦涉足綫上醫療和藥店，在此領域已具備品牌和先發優勢。收入方面，2019年京東健康已經是內地最大綫上醫療平台，較同業有更高的滲透度、淨利潤增速和淨資產收益率。更重要的是公司已經盈利，且未來市佔率有望進一步擴大。

該行預期，京東健康在2019至22年的銷售額和經調整後淨利潤年均複合增長率（CAGR）分別為49%和26%，首予其「買入」評級，目標價為184元。

京東健康在上月破頂上試198.5元後回調逾3成，今日反彈大升15.4%，至170.7元，成交42.8億元。而阿里健康（00241）亦升17.1%，至27.45元，成交28億元；平安好醫生（01833）升5.1%，報92.7元，成交13.7億元。

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各大行予阿里健康評級：

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