【拜登就職】拜登就職典禮今晚舉行　一文了解典禮流程

拜登(Joe Biden)及其副手賀錦麗(Kamala Harris)將於美東時間周三(20日)中午12時,即香港時間周四(21日)凌晨1時宣誓就職。以往總統就職典禮當天,數萬名民眾會湧入華盛頓見證這一歷史時刻,但由於疫情以及本月爆發的國會暴亂影響,總統典禮將於美國主要電視台全程直播,Youtube和Twitter、Facebook等主流社交平台上亦有直播可供觀看。

更多拜登就職典禮綵排圖片:

【拜登就職】特朗普發表告別演說 隻字未提拜登【下一頁】

按照歷史慣例,拜登和賀錦麗將在當地時間11時到達國會山莊,隨後將有一系列的儀式與表演。待到12時,拜登與賀錦麗將在美國最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts)的見證下,依照歷史慣例,手按《聖經》進行就職宣誓。隨後拜登將以「團結美國」(America United)為主題,發表就職演說。

總統誓辭如下:

“I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

「我謹鄭重宣誓,我將忠誠執行美國總統職責,竭盡全力恪守、維護和捍衛美國憲法。」