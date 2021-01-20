【拜登就職】拜登就職典禮今晚舉行　一文了解典禮流程

拜登（Joe Biden）及其副手賀錦麗（Kamala Harris）將於美東時間周三（20日）中午12時，即香港時間周四（21日）凌晨1時宣誓就職。以往總統就職典禮當天，數萬名民眾會湧入華盛頓見證這一歷史時刻，但由於疫情以及本月爆發的國會暴亂影響，總統典禮將於美國主要電視台全程直播，Youtube和Twitter、Facebook等主流社交平台上亦有直播可供觀看。

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【拜登就職】特朗普發表告別演說 隻字未提拜登【下一頁】

按照歷史慣例，拜登和賀錦麗將在當地時間11時到達國會山莊，隨後將有一系列的儀式與表演。待到12時，拜登與賀錦麗將在美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）的見證下，依照歷史慣例，手按《聖經》進行就職宣誓。隨後拜登將以「團結美國」（America United）為主題，發表就職演說。

總統誓辭如下：

“I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.” 「我謹鄭重宣誓，我將忠誠執行美國總統職責，竭盡全力恪守、維護和捍衛美國憲法。」

宣誓結束後，拜登團隊等人將會前往阿靈頓國家公墓獻花致意，參與典禮的前任總統奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）將會同行，而同日離開白宮的特朗普（Donald Trump）已經表示不會出席。

總統就職典禮綵排曾一度中斷：

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下午3點15分，拜登與賀錦麗由國會大廈進入白宮，正式拉開新一任政府序幕。另外由於疫情原因，傳統慶祝巡遊將被取消，並改為虛擬巡遊。一併被取消的還有就職晚宴，取而代之的是表演節目，好萊塢影星湯漢斯（Tom Hanks）將會主持一個90分鐘的表演，與明星嘉賓一同慶祝拜登就職。

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