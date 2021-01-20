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【外資撤走】曾狙擊東亞銀行近六載 對冲基金艾略特擬撤出香港

股樓投資 17:38 2021/01/20

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《日本經濟新聞》周三（20日）引述消息人士指，投資大享辛格（Paul Singer）建立的著名對冲基金艾略特管理公司（Elliott Management）將關閉香港辦公室的交易及投資業務，並會在明年1月1日起將亞洲地區業務交由日本東京及英國倫敦辦公室接手。

【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資

該消息人士指，東京將會成為艾略特在亞洲的唯一一個營業據點，又指艾略特近年一直縮減香港業務規模，至今只餘下不足20名駐港員工。他表示，艾略特撤出香港是因為香港辦公室負責人James Smith遷往倫敦，以英國作為經營亞洲業務的基地，而James Smith本人也在2019年離開艾略特，而是次關閉辦公室的決定料與近期本港政局無關。

艾略特未有就事件作任何評論。艾略特是全球著名對冲基金之一，截至2020年公司資產管理規模（AUM）達410億美元。創辦人辛格亦是著名的基金經理，過去曾帶領公司狙擊多家上市公司，包括香港的東亞銀行（0023），公司自2014年入股東亞後，便一直要求李國寶家族出售資產，直至東亞去年宣布檢討策略後才獲Elliott支持。

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撰文 : 林展鋒

經濟 基金 李國寶 銀行 美元 外資 香港 英國 倫敦 日本

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