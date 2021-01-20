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【拜登就職】疫情加國會暴亂影響　拜登就職典禮成史上最特殊！

環球政經 19:59 2021/01/20

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美國總統就職典禮即將上演，總統當選人拜登（Joe Biden）和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）已經到達華盛頓，等待就職典禮。與歷史上的各屆典禮相比，今次就職典禮由於疫情、國會衝突等原因，可謂是相當不同尋常，整體可歸納為三大特殊之處：

1.特朗普拒絕參加

離任的總統特朗普（Donald Trump）已經於在拜登到達之前離開了白宮，並拒絕參加新總統就職典禮，顛覆歷史傳統。不過前總統奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）都將前往。

事實上，美國歷史上曾經有數位總統，因為各種原因沒有出席繼任者的就職典禮，分別是第2任總統John Adams、第6任John Quincy Adams、第8任總統Martin Van Buren，以及第17任的Andrew Johnson。到20世紀，第28任總統Woodrow Wilson曾因健康原因缺席，而另一位情況較為特殊，是因為水門時間醜聞被迫下台的尼克遜（Richard Nixon）。

2.疫情限制典禮儀式

按照慣例，往年逢總統就職典禮當日，動輒數十萬人將會湧入華盛頓，聚集在國會廣場上見證這一歷史時刻，2009年歐巴馬就職典禮當日，有多達200萬人在場慶祝，現場可謂人頭攢動。

但由於疫情關係，這次典禮將主要以視頻直播方式，呈現到公眾面前，另外現場僅提供1000張入場券供受邀者進場參與，受邀者須嚴格遵守社交隔離措施，並提供核酸檢測陰性證明。另外國會大廈門前的國家廣場上，插起了近20萬隻旗幟，以悼念因為新冠肺炎病毒而失去的國民。

更多歐巴馬2009年就職典禮圖片如下：

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3.史上安保最嚴

美國總統就職典禮的安保工作向來都格外嚴格，本月6日發生或會暴亂之後，華盛頓近日保安明顯增強。據報2.5萬名國民警衛軍已經於上周逐步進入華盛頓，相對特朗普就職當日的8,000人增加了兩倍。

另外華盛頓市內數十條街道設了路障，由武裝人員鎮守，僅限持有特別通行證的車輛進入。為防止特朗普支持者以及極右份子破壞，白宮、國會大廈周圍都有柵欄和鐵絲網層層防護。除了華盛頓之外，包括賓州、密西根州、威斯康辛州在內的多個州分，都加強了治安措施。

白宮、國會山莊附近戒備森嚴：

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【拜登就職】拜登就職典禮今晚舉行　一文了解典禮流程【下一頁

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撰文 : 李勝男

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