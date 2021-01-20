【北水資金】中金：四大因素支持港股向上　北水今年來增持最多的港股是甚麼？（附名單）

▲ 北水今年來增持最多的港股是甚麼？

今年來北水湧港規模逾2000億元，推動港股邁向30000關。券商中金稱，現時有四大因素支持港股向上，分別是增長、估值、流動性及壯大的新經濟板塊，建議投資者可循四大思路選股。中金同時提醒，港股對外圍環境較敏感，而且投資者結構以海外資金為主，海外資金流向、外圍政治及政策不確定性，對港股影響較大。

大摩指北水在港股結構性地位吃重【下一頁】

中金稱，現時港股有四大利好：（1）中國經濟正在復甦，港股市場更看重盈利，預期本港中資股今年將實現15%至20%盈利增長；（2）港股較A股具估值優勢，A/H上市公司的港股折讓達37%；（3）港股更受國際流動性影響，海外資金已經連續20周流入香港；（4）內地新經濟公司近年持續在港上市，也吸引資金南下。

圖看今年來北水增持最多的港股十大

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中金建議，投資者可選擇（1）優質互聯網及科技領域龍頭；（2）A/H兩地上市港股大幅折讓、大市值、估值偏低、基本面穩健或改善的港股：（3）A股相對稀缺或在港股具特色的獨特公司；（4）近期受事件影響估值大幅下降的龍頭藍籌。

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編輯：陳韻妍