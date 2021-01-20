【基金互認】香港、泰國證監會簽署基金互認安排

證監會公布，與泰國證券及交易事務監察委員會（泰國證交會）簽署基金互認安排諒解備忘錄，容許合資格的香港及泰國公募基金透過簡化程序，在對方市場分銷。證監會稱，務求在簽署後半年至12個月內落實基金互認安排。

據證監會資料，香港現時與9個市場設有基金互認安排，包括中國內地、台灣、馬來西亞、瑞士、英國、荷蘭、法國、盧森堡和澳洲。

證監會歐達禮：2025年強制港股、金融機構達氣候變遷披露標準，可見【下一頁】

證監會表示，最新協議就跨境銷售合資格的香港及泰國基金，建立訊息互換、定期溝通及監管合作的框架，也同意加快審批投資於基金互認安排下合資格泰國或香港主基金的當地聯接基金，並會釐清這些基金可如何以簡化方式運作。

證監會行政總裁歐達禮稱，新合作框架擴展香港在亞洲區的基金互認安排網絡。泰國證交會秘書長Ruenvadee Suwanmongkol稱，雙邊協議是繼香港與泰國政府於2019年11月29日簽訂《加強兩地經濟關係的諒解備忘錄》後，另一個標誌著兩地雙邊合作的重要里程碑。

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編輯：麥德銘