【財政預算案2021】田北辰倡全民再派8000元　維持退稅上限2萬元

▲ 田北辰建議，預算案向市民派8000元，維持去年100%退稅，上限2萬元。

《財政預算案》將於下月公布，立法會議員田北辰建議政府向市民發放8,000元現金；並維持去年退稅100%，上限為2萬元，也建議政府應研究電子消費券，刺激本地經濟。他預計派錢及電子消費券將涉及約1,000億元。

田北辰早前與財政司司長陳茂波會面，並提交共16項建議。他指出，為振興本地經濟，政府應研究各地電子消費券經驗，包括「現金券」、「倍數券」，待疫情受控及疫苗普及後發放。因此，他建議派4,000元「現金券」或10,000元「倍數券」。

田北辰：政府應改革稅制 擴闊稅基

田北辰又稱，政府可向清貧學生提供2000元津貼、代繳公屋租金3個月和社會保障出雙糧、持續進修基金資助增至30000港元、為當值期間受感染的醫護提供50000港元的補助金等多項措施。

另外，考慮到庫房日漸空虛，他建議政府應研究改革稅制，擴闊稅基，包括累進式的資產增值稅、累進式的股息稅、累進式的紅酒稅等。

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編輯：陳華