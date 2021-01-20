【美國疫情】超過40萬人死 紐約市疫苗存貨周五將用盡

▲ 紐約市長白思豪警告，紐約市的新冠疫苗庫存將於周五（22日）用盡。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，超過40萬人死於新冠肺炎。美國候任總統拜登豪言，上任美國總統百日内可有1億人接種新冠疫苗，但新冠疫苗的分配面臨挑戰。紐約市長白思豪警告，紐約市的新冠疫苗庫存將於周五（22日）用盡，呼籲聯邦政府為紐約市提供更多新冠疫苗。

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白思豪（Bill de Blasio）周二（19日）警告，紐約市目前只餘下約9.2萬劑新冠疫苗，可供民眾作首劑接種。白思豪警告該市用作首劑疫苗的庫存將於周五用盡，如聯邦政府未能供應新一批新冠疫苗，該市只能由周四（21日）起暫停開放疫苗接種中心。

紐約市的新冠疫苗接種數字已超過45.5萬劑，其中超過5.1萬人已完成兩劑接種。紐約市上周的接種數字達22萬劑，相等於每3秒可接種一劑疫苗。白思豪的發言人表示，當局已預留一部分劑量疫苗供民眾接種第二劑，但不足以供所有接種首劑者接種第二劑。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，該州獲聯邦政府分配的新冠疫苗當中，有77%已於當地周二中午前使用，而紐約市也已經使用獲分配的77%新冠疫苗為民眾接種。

責任編輯：鄭錦玲