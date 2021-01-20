網民於Facebook群組放租160呎貨櫃屋 位於流浮山白泥村 經深圳灣可到達 月租3000港元

香港寸金尺土，有時候要尋找一個舒適的居所，就算退而求其次，就算租一個 200多呎單位，租金很多時候都要過萬。有些人為了節省租金，會於工廈居住，為的是以較低成本，擁有更大的空間。

【筍價租樓】外區客鍾情屯門居屋夠近家人 一炮過預繳全年租金 每月僅9千 變相慳左成個月租:【下一頁】

Facebook網上組樓群組最近有更另類的空間房租，令不少在網上尋盤的租客大感驚奇。最近有人在群組上出租160呎的貨櫃屋，全屋包家電，還包Wifi及内用水月租3千元，聼起來條件似乎不錯。不過這個貨櫃屋的地點相當偏遠，位於流浮山白泥村，有車人士可能較爲方便。

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【疫市自救】疫情下年宵花市停辦 美聯旺舖密密搜羅短租舖位助花農自救 租金低至二折:【下一頁】

貼文一出令不少網民大感詫異，認為以3千元租貨櫃實在太不合理。有網民表示，如果要花3千元租貨櫃，倒不如住在24小時麥當勞，也有人提問，如果租住貨櫃屋，申報水電煤時，應該填上什麽地址，令人哭笑不得。不過根據現行香港法例，興建貨櫃屋作住宅用途，不論放置何處均屬違法。放租人在貼文被廣傳後，亦刪除了放租貼文。

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責任編輯:翁嘉陽