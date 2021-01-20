  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (三) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網民於Facebook群組放租160呎貨櫃屋 位於流浮山白泥村 經深圳灣可到達 月租3000港元

股樓投資 19:13 2021/01/20

分享：

香港寸金尺土，有時候要尋找一個舒適的居所，就算退而求其次，就算租一個 200多呎單位，租金很多時候都要過萬。有些人為了節省租金，會於工廈居住，為的是以較低成本，擁有更大的空間。

【筍價租樓】外區客鍾情屯門居屋夠近家人 一炮過預繳全年租金 每月僅9千  變相慳左成個月租:【下一頁

Facebook網上組樓群組最近有更另類的空間房租，令不少在網上尋盤的租客大感驚奇。最近有人在群組上出租160呎的貨櫃屋，全屋包家電，還包Wifi及内用水月租3千元，聼起來條件似乎不錯。不過這個貨櫃屋的地點相當偏遠，位於流浮山白泥村，有車人士可能較爲方便。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【疫市自救】疫情下年宵花市停辦  美聯旺舖密密搜羅短租舖位助花農自救  租金低至二折:【下一頁

貼文一出令不少網民大感詫異，認為以3千元租貨櫃實在太不合理。有網民表示，如果要花3千元租貨櫃，倒不如住在24小時麥當勞，也有人提問，如果租住貨櫃屋，申報水電煤時，應該填上什麽地址，令人哭笑不得。不過根據現行香港法例，興建貨櫃屋作住宅用途，不論放置何處均屬違法。放租人在貼文被廣傳後，亦刪除了放租貼文。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:翁嘉陽

上一篇文章

【拜登當選】拜登當選至就職空窗期 美股表現冠絕過往15任總統

下一篇文章

【本港疫情】自11月底以來 近3.2萬人透回港易計劃抵港 港府：暫無意擴大計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易