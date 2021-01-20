【營人物語@iM網欄】天氣寒冷 一碗熱湯飯、一杯熱茶比吃下高脂食物更保暖

「這星期天氣十分寒冷，我又經常感到肚餓，簡直飢寒交迫！」天妮說道。

我揶揄她：「無論天氣是熱還是冷，你總是那麼『為食』！夏天時想吃雪糕、喝珍珠奶茶，冬天時又嚷着要吃煲仔飯、羊腩煲！」

「你也說得對，難怪一年四季我的體重都『保持』得這麼好！」天妮自嘲地說。

我再解釋：「天氣寒冷的時候，我們都會想多吃一點東西以提供熱能；但亦並非要吃下一大堆高脂肪食物才可保暖，不妨多選擇熱食及熱飲，例如一碗熱辣辣湯飯、泡一杯熱茶包如薑茶。」

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天妮突然伸出雙手，給我遞來「凍柑」，此時，我突然想起她向來經期流量較多，加上本身有貧血情況，經常會手腳冰冷。我建議她：「除了多吃熱食，亦要多攝取豐富鐵質的食物，例如：豬潤、牛肉等。值得一提，每100克豬潤有17.9毫克鐵質，相比100克瘦牛肉只有2.8毫克，豬潤足足多出6倍！」

「我平時也有多吃菠菜呢，不夠嗎？」

我再提醒她：「菠菜所含的屬植物性鐵質，人體吸收率較低，只有3%至8%。想增加鐵質吸收，應同時進食豐富維他命C的食物，例如：金奇異果、橙、藍莓及士多啤梨。」

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「我還是建議你多進食動物性的高鐵質食物，除了豬潤及牛肉外，蜆肉都含極高鐵質；每100克已有14毫克鐵質。 將蜆肉加入昆布湯底的烏冬中，更可為寒冷的天氣帶來一點溫暖。 」

「知道！我要多吃青口、蠔...，突然想起忌廉白汁煮青口、熱辣辣的薯條，還有...酥炸生蠔呢！」天妮興奮地說。

我無奈地說：「難怪你可穿得這麼單薄，身上已有一層厚厚的脂肪為你保暖。」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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