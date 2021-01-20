【滙豐控股5】傳滙豐夥拍馬來亞銀行 競購安盛保險新加坡業務

近期不斷於歐洲縮減業務的滙豐控股 (00005)，傳出有意投資東南亞保險業務。外電引述市場消息人士指出，滙豐與馬來亞銀行（Malayan Banking）合資的保險公司Etiqa，入圍競購保險企業安盛（AXA）的新加坡業務，交易料達７億美元。據報，最少有一家中資公司也同樣入圍競購行列。滙豐今日高見43.95元的1個月高位，全日收報43.25元跌1.2%。

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滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）日前表示，低息環境可能長期持續，滙豐需尋找新收入來源，包括開拓財富管理業務。當中內地大灣區和亞洲市場，都是具備潛力的地區。他又表示，滙豐會根據監管指引，儘快恢復派息。

與此同時，滙豐旗下英國滙豐銀行宣布，由於銀行在疫情下客流量下降，加上網絡銀行業務激增，該行計劃於今年關閉英國82家分行。英國匯豐將保留511個分行，部分將進行翻新，或減少服務項目。

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