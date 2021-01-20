【創科發展】科技園旗下金融科技中心啟用　促Fintech跨行業合作加快應用落地

▲ 香港科技園公司宣布，啟用旗下位於九龍塘創新中心 （InnoCentre）的FinTech Centre，透過與不同業界持份者合作，推動金融科技跨行業發展。

金融科技近年大熱，本地業界也積極推動相關發展。香港科技園公司於今（20日）宣布，啟用旗下位於九龍塘創新中心 （InnoCentre）的FinTech Centre，以推動金融科技跨行業協作及發展。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，FinTech Centre可容納約20間金融科技公司，未來會吸納更多本地及全球監管、金融和學術機構，以及金融科技初創進駐。他表示，FinTech Centre定位為金融科技基地，目的是促成商業配對，供海外金融科技公司軟著陸，提供實驗室和概念驗證的平台，以及進行人才培訓工作。

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他也指出，FinTech Centre將會與恒生銀行合作發展虛擬實驗室，透過共同建構的合成數據及API，幫助初創企業測試方案及驗證技術。恒生營運總監陳梁綽儀稱，疫情下顧客行為改變，使用電子渠道及服務的客戶數目大增，為應對未來客戶需求，銀行希望透過與科技園合作，在發展新科技產品時，可以縮短前期準備，並增添銀行服務多元化。

黃克強指出，未來FinTech Centre將透過與不同持份者合作，加快金融科技企業應用落地，藉此提升本地金融服務。該中心選址在九龍塘，目的是為了提供一個特定地方，以及更方便的渠道與業界接軌，進行緊密溝通及實驗工作，希望日後將科技園生態圈逐步擴展至市區。

記者：李寶如