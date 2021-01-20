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【零售寒冬】莎莎上季營業額按年跌36% 港澳同店銷售跌45%

股市 17:01 2021/01/20

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莎莎截至去年12月底止第三季度，零售及批發營業額按年跌36.4%至9.4億元，按季回升34.8%。

莎莎 （00178） 截至去年12月底止第三季度，零售及批發營業額按年跌36.4%至9.4億元，按季回升34.8%。莎莎表示，主因核心市場香港在上一個財政年度基數較低，減輕了按年銷售表現的壓力，加上澳門受惠於通關後內地訪客人次回升，以及電子商貿業務及內地業務亦錄得增長。莎莎今日升2.6%，收報1.2元。

天貓香港擬於數月推出，挑戰HKTVmall？見【下一頁】

季內，港澳地區的零售及批發營業額按年跌48.8%至6.1億元，按季上升35.6%，同店銷售跌45.5%，每宗交易平均金額跌24.1%至251元，交易宗數跌32.5%至230萬宗。

香港上季銷售跌幅收窄至50.8%

莎莎指，香港銷售仍然以本地客為主導，12月聖誕節的本地消費氣氛輕微好轉，帶動第三季的零售銷售按季增長8.2%，按年跌幅亦收窄至50.8%。未來數月，預計香港經營環境依然嚴峻，集團會繼續理順店舖網絡，以 減省租金開支，並嚴格控制整體成本和存貨水平，保留營運資金，集團亦著力調整產品組合，迎合本地顧客的需求。

至於澳門，第三財季零售銷售按季回升122.5%，按年跌幅則由第二季的72.9%收窄至第三季的45%。

Burberry上季可比門店銷售額跌9%，詳見【下一頁】

內地方面，季內受惠零售網絡擴張及同店銷售增長 1.9%，零售業務錄得15.6%的按年增長。至於馬來西亞市場則仍然受到新冠肺炎疫情影響較大，第三季銷售按年跌38.5%。

截止去年底止三個月，莎莎於港澳地區減少3間零售店至103間，內地增加6間至54間，馬來西亞有77間，集團總共有234間門店。

相關文章：

【莎莎業績】莎莎：料下半財年業績較上半年佳　冀遊客區店舖減租至少6成

編輯：袁諾曦

港股 莎莎國際（00178） 營業額 同店銷售 莎莎
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