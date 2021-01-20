【香港經濟】星展香港：第一季失業率料升至7.2%　政府加稅機會增

▲ 星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基（右）、經濟師謝家曦（左）。

香港最新失業率回升至6.6%，創16年高。星展香港預期，第四波將繼續困擾香港今年第一季經濟表現，而失業率或進一步升至7.2%，經濟最快要待第二季才有望反彈，但仍視乎新冠疫苗的實際供應及效用。

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第四波疫情下，港府重新收緊社交距離措施，星展香港最新進一步下調香港2020年GDP預測至收縮7%，原預期收縮4%。

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦指，若關口可以逐步重開，預期第二季GDP可以反彈至4%，但仍視乎主要節日後會否爆發第五波疫情，以及疫苗接種安排。

星展香港：中美關係緩和 利資金流入香港

他補充，接種疫苗是自願性質，而且首批疫苗目前延至2月抵港，公眾或採取觀望態度，因此整體接種計劃進度或會較預期落後。他又預期，本地失業率首季或進一步上升至7.2%，今年底才會回落至5.8%。

政府先後推出四輪防疫抗疫基金，急速消耗財政儲備，隨著政府將於2月公布新一份財政預算案，有意見估計政府或會加稅開拓收入來源。

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謝家曦認為，政府加稅的機會逐步上升，特別是財政儲備跌至約8000億元，創2016年以來低，因此相信政府有機會加稅。

資金流方面，他預期在新股活動熾熱而且中美關係緩和的情境下，利好中資股來港上市，刺激資金繼續流入香港，預期港滙會繼續在7.75強方兌換保證水平徘徊。

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記者：趙穎妍