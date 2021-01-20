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【國會暴亂】YouTube延長封殺特朗普 稱仍有煽動暴力風險

環球社會熱點 16:59 2021/01/20

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美國現任總統特朗普（Donald Trump）自國會暴亂事件後，被指煽動示威者闖入國會大樓而遭到多個社交媒體平台封殺。 YouTube更指特朗普的YouTube頻道仍存在煽動暴力風險，決定再延長封鎖特朗普帳戶7日，特朗普期間不能於YouTube上載新影片。

Facebook：無意解鎖特朗普帳戶 【下一頁】

特朗普的YouTube頻道擁有277萬粉絲，YouTube早前封鎖特朗普頻道7日，原定於周二（19日）屆滿。但YouTube發言人表示，因特朗普頻道仍存在煽動暴力風險，決定再度延長封鎖特朗普頻道最少7日。特朗普頻道遭封鎖期間，將不得上載新內容或直播。觀眾仍可在觀看特朗普頻道原有影片，但不能發表評論。

YouTube延長封鎖特朗普的頻道，代表特朗普要待統拜登（Joe Biden）正式就職後數日，才能重新利用YouTube頻道宣傳。

Twitter封鎖特朗普 CEO認恐創危險先例 【下一頁】

由於特朗普的YouTube頻道被封鎖，他利用白宮YouTube頻道向國民發表告別演說，避開YouTube所實施的封鎖措施。特朗普於演説期間重申自已被多家媒體及社交平台封殺，警告政治審查正在發生，禁止公開自由的辯論違反了美國的傳統核心價值。

此外，特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖。包括他最常發表言論的Twitter、Facebook、Snapchat及遊戲影片串流平台Twitch，都宣布永久封鎖其帳戶。Instagram則維持凍結特朗普帳戶，直到特朗普的總統任期結束。

責任編輯：郭麗明

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