淘寶買食物　8天集運令麵包全發霉　事主：仲有 25 公斤未到

不少有都會在淘寶購買日用品，但由於運送需時，若要購買新鮮食物，或需考慮清楚。近日討論區有網民分享了一則 Facebook 帖文，指有一名女士在淘寶買麵包，後來花了8日才集運抵港，收貨時麵包已全部發霉，引起網民熱議。不少網民對其行為表示不解，認為她是咎由自取。

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事主於去年11月在Facebook群組發文，指自己於10月27日下單，足足等了8日集運公司才把貨品送到香港，但食物已經全部發霉。抱怨集運公司明明說好今天發貨明天到達才買食物。又指自己還有最後 1 批 25 公斤，說好 2 天內出發都未見更新。

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不少網民都認為事主在淘寶買麵包是不智的行為，並指事主咎由自取，「麵包店每天早上新鮮出爐不吃走去淘d垃圾發毛野，活該！」、「先不要說淘食物，就算淘食物，竟然會買麵包，集運不是時間？」、「大陸的麵包真的這麼好吃？之前聽過有些大陸同事上淘寶買。」、「甚麼時候淘個腦給自己？」、「集甚麼運，直送快幾日不就可以吃了。」

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責任編輯：黃苑筠