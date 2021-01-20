  • 19°C
香港時間 : 2021120日 (三) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淘寶買食物　8天集運令麵包全發霉　事主：仲有 25 公斤未到

環球政經 16:47 2021/01/20

分享：

不少有都會在淘寶購買日用品，但由於運送需時，若要購買新鮮食物，或需考慮清楚。近日討論區有網民分享了一則 Facebook 帖文，指有一名女士在淘寶買麵包，後來花了8日才集運抵港，收貨時麵包已全部發霉，引起網民熱議。不少網民對其行為表示不解，認為她是咎由自取。

【精明消費】Day Day Cook創辦人朱嘉盈　烹飪達人網購食品3大要點　【下一頁

事主於去年11月在Facebook群組發文，指自己於10月27日下單，足足等了8日集運公司才把貨品送到香港，但食物已經全部發霉。抱怨集運公司明明說好今天發貨明天到達才買食物。又指自己還有最後 1 批 25 公斤，說好 2 天內出發都未見更新。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【網民熱話】網購愛文芒「一箱有半箱爛」風波　鄰住買：會根據受損程度退款　【下一頁

不少網民都認為事主在淘寶買麵包是不智的行為，並指事主咎由自取，「麵包店每天早上新鮮出爐不吃走去淘d垃圾發毛野，活該！」、「先不要說淘食物，就算淘食物，竟然會買麵包，集運不是時間？」、「大陸的麵包真的這麼好吃？之前聽過有些大陸同事上淘寶買。」、「甚麼時候淘個腦給自己？」、「集甚麼運，直送快幾日不就可以吃了。」

【延伸閱讀】網民熱話：WFH神器？　淘寶售移動房間稱可「隔絕噪音」　【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

香港 麵包 Facebook 淘寶 Facebook群組

下一篇文章

【港股追蹤】雷蛇發盈喜 料去年收益大增四成 今股價急升近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易